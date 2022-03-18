Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor

18.03.2022 10:51
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'e konuk olacak.

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'e konuk olacak.

CEV Kupası finali birinci maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı evinde 3-1 yenerek final turunda avantajı kapan Eczacıbaşı Dynavit, ligde sarı-lacivertli takımla oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beyza Arıcı: "Fenerbahçe mücadeleci ve güçlü smaçörlere sahip"

'CEV Kupası Final karşılaşmamızın ardından bizi tekrardan zorlu bir maç bekliyor' diyen tecrübeli orta oyuncu Beyza Arıcı, "Fenerbahçe mücadeleci ve güçlü smaçörlere sahip bir rakip. İki takım da birbirini oldukça iyi tanıyor, çekişmeli bir mücadele olacağına eminim. Tüm taraftarlarımızı bizi desteklemek için Burhan Felek Voleybol Salonu'na bekliyoruz. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum" sözleriyle maç öncesi görüşlerini aktardı.

Ferhat Akbaş: "İyi oynamaya çalışacağız"

Eczacıbaşı Dynavit Baş Antrenörü Ferhat Akbaş ise maç öncesi görüşlerini, "Fenerbahçe maçı, CEV Kupası finalinde oynayacağımız Stuttgart maçımız öncesinde yapacağımız son prova olacak. Ligin play-off kısmını ciddi bir şekilde etkilemeyen, prestij açısından önemli bir maç olacak. İyi oyun oynamaya çalışacağız, esas hedefimizin Stuttgart'taki maç olduğunu bilerek karşılaşmaya çıkacağız" sözleriyle paylaştı. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor

YORUMLAR
500

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Stuttgart, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:52 5 bin liradan başlayan Sivas halısı için 5 yıl beklemek zorundaydık! Pandemi nedeniyle duran üretim, siparişleri geciktirdi
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
10:16 İşgal uzarsa Putin nükleer tehditte bulunabilir mi? İşte ABD istihbaratının korkutan iddiası
10:13 Savcıyı bile kandırdılar! Çete üyeleri 200 bin TL dolandırdı
10:12 Karşılaşmaya damga vurdu! Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, İtalyan hakemi sahadan çekilmekle tehdit etti
09:55 Ukrayna'dan ayrılan Türk teknisyen: Ölümü göze alıp mayın tarlasından yürümek zorunda kaldık
10:02 ABD'li Senatör, Putin'e suikast çağrısını yineledi: 1930'larda Hitler'i de birinin öldürmesini isterdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:04:57. #1.13#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet derbisine hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement