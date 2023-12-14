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Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçını kazandı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ilk maçını kazandı

Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nda ilk maçını kazandı
14.12.2023 - 16:20,
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Eczacıbaşı Dynavit, Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ilk maçında Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti.

Çin'in ev sahipliğinde Hangzhou şehrinde düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ilk karşılaşmasını Gerdau Minas'la oynayan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-19, 25-11 ve 25-18 skorlarla 3-0 yenerek şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk setinde turuncu-beyazlılar, etkili atak ve bloktan aldığı sayılarla öne geçerek seti 25-19 kazandı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular sette 4 blok, 3 servis sayısı elde etti.

İkinci sette de oyundaki arayı iyice açan turuncu beyazlı ekip, seti 25-11 kazandı. Aldığı 2 atak, 2 servis sayısıyla Irina Voronkova sette ön plana çıktı.

Son sette de oyundaki arayı bir an olsun kapatmayan ve rakibi karşısında üstünlüğü elinde tutan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-18, maçı da 3-0 kazanarak FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'na etkili bir başlangıç yaptı. Aldığı 14 sayıyla kaptan Tijana Boskovic maçın en skorer ismi oldu. Aldığı 13 sayıyla Irina Voronkova galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular, toplamda 8 blok ve 8 servis sayısı elde etti.

Müsabaka sonrası görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit takım kaptanlarından Tijana Boskovic, "Bugünkü performansımızdan memnunuz. Yarı finalde olduğumuz için çok mutluyum. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tüm oyuncular oynama şansı yakaladı. Umarım sonraki maçlarda daha az hata yaparız. Bu maçta geliştirebileceğimiz tek nokta buydu. Sonraki maçları sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Salon: Huanglong Sports Center

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Gray, Yaprak, Elif, Beyza, Czyrnianska.

Gerdau Minas: Daroit, Fran, Yonkaira, Thaisa, Kisy, Julia, Nyeme (L), Annie.

Setler: 3-0 (25-19, 25-11, 25-18)

Süre: 70 dakika (22,18,20) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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