Hande Baladın, oyun karakteri oldu - Son Dakika
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Hande Baladın, oyun karakteri oldu

18.08.2022 12:13

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen milli voleybolcu Hande Baladın oyun karakteri oldu.

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen milli voleybolcu Hande Baladın oyun karakteri oldu.

Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan ve Eczacıbaşı Dynavit'te forma giyen Red Bull sporcusu Hande Baladın, oyun karakteri oldu. Red Bull tarafından hazırlanan 'Hande Gibi Smaçla' oyunuyla ilk kez bir Türk voleybolcunun oyunu çıktı. 'Hande Gibi Smaçla' oyunu, smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşuyor. Oyunu oynayanlar, üç aşamayı tamamladıktan sonra elde ettikleri skoru kaydedecek. Haftalık puan tablosunda en yüksek skoru elde eden üç kişi, hediyeler kazanacak. Yedi hafta sonunda en yüksek skoru yapan kişi ise Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme hakkına ulaşacak.

Üç etapta da başarı gerekiyor

'Hande Gibi Smaçla' oyunu hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabiliyor. Smaç, manşet ve servis etaplarında oluşan oyunda yüksek puana ulaşabilmek için üç bölümde de başarılı olmak gerekiyor. 'Hande Gibi Smaçla' oyunu, internet sitesinden oynanabiliyor.

Hande Baladın için özel parkur

Öte yandan Hande Baladın, 'Hande Gibi Smaçla' oyununun tanıtımı amacıyla çekilen video için kamera karşısına geçti. Sezon boyunca yoğun müsabaka dönemine rağmen asla durmayan milli voleybolcu, Şile sahilinde kendisi için özel olarak kurulan; çeviklik, kuvvet, manşet, pas ve smaç etaplarının olduğu parkurda yeteneklerini sergiledi. Parkurda ilk olarak engelleri birer birer geçen Hande Baladın ardından yerdeki ağırlığı taşıyarak gücünü test etti. Manşet ve pas etabını da başarıyla geçen Hande Baladın, hedefi smaçla vurarak parkuru 26 saniyede tamamladı.

Hande Baladın: "Herkesin oynamasını tavsiye ediyorum"

Böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Hande Baladın, "Böyle bir ekiple, böyle bir proje gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Oyunu ilk gördüğümde çok heyecanlandım. Red Bull ailesine bu ilki bana yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Oyun da çok güzel olmuş. Umarım herkes çok beğenir. Herkesin oyunu oynamasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hande Baladın, Redbull, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hande Baladın, oyun karakteri oldu - Son Dakika

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