Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank Yarın Karşı Karşıya - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank Yarın Karşı Karşıya

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank yarın karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak olan müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Eczacıbaşı 22 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alırken, VakıfBank ise 21 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sıradadır. İki takımın ilk yarıda oynadığı mücadeleyi VakıfBank 3-0 kazanmıştı.

09.03.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank yarın karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 22 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, ikinci sırada yer alıyor.

VakıfBank ise 21 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile üçüncü basamakta bulunuyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi VakıfBank 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank Yarın Karşı Karşıya - Son Dakika

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