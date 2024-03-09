Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank yarın karşı karşıya gelecek.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 22 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Eczacıbaşı, ikinci sırada yer alıyor.
VakıfBank ise 21 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile üçüncü basamakta bulunuyor.
İki ekibin ligin ilk yarısında oynadığı mücadeleyi VakıfBank 3-0 kazanmıştı.
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Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan spor kulübü, yüzlerce genç ve çocuğu spora kazandırarak hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Kulüp, çeşitli branşlarda deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim veriyor ve birçok ulusal başarıya imza atıyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında yarın Pendikspor'u konuk edecek. Fenerbahçe, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda karşılaşırken, Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe, son 17 maçında yenilgi yüzü görmezken, sakatlıkları ve cezaları bulunan bazı oyuncular maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin iç saha performansı ise oldukça iyi. Pendikspor ise son 4 maçtır puan alamıyor. Mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek.
18 yaşındaki Yağmur Baltacı, Türkiye şampiyonalarında başarılar elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonlukları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takım kampına gidecek olan Baltacı, ülkesini temsil etmek ve derece elde etmek istediğini belirtti. Antrenör Adnan Güvenç ise Baltacı'nın boksu sevdiğini ve hedeflerinin önce Avrupa ardından da dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Halitcan Ünal, bedensel engelli bir bilek güreşçisi olarak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanma hedefiyle mücadele ediyor. Skolyoz hastalığı sebebiyle ameliyat olan Ünal, bilek güreşi antrenörü Yasin Sevilay'ın yönlendirmesiyle bu spora başladı. Geçen sene milli takıma katılan Ünal, Türkiye'de birçok birincilik ve Avrupa'da gümüş madalyalar elde etti. Şimdi ise Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.
Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, ligde son haftalara girdiklerini belirterek, 'Her maç final gibi. Taraftarımızın desteğini arkamıza aldığımızda kazanamayacağımız maç yok' dedi. Son haftalarda gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Kocuk, takımın iyiye gittiğini ve takımca iyi işler yapıldığını ifade etti. Ankaragücü maçını da içeride oynayacaklarını belirten Kocuk, taraftarın desteğiyle 3 puanla ayrılacaklarını düşündüğünü söyledi. Ayrıca, takımda bir aile ortamı oluştuğunu ve bu ortamın başarıya katkı sağladığını belirtti.
Fatih Terim gibi tanınmış futbolcuların da dahil olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya katılmayan Selçuk İnan ise Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Duruşmanın ardından tutukluluk hallerine devam kararı verildi ve tanıklar dinlenecek.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen Antrenörler Buluşması ve Spor Okulları Çalıştayı, Diyarbakır Final Okullarında gerçekleştirildi. Çalıştaya bölgedeki antrenörler ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri katıldı. Panel ve sunumların yanı sıra kadın antrenörler için hibrit bir sohbet toplantısı da düzenlendi.
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