Eczacıbaşı Dynavit, Imoco Conegliano\'ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi\'ne veda etti

2024 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco Conegliano'ya konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 17-25, 15-25, 26-24 ve 16-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu ve 2024 CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı final etabında veda etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Helena Goldof, Fabrice Collados
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Gray, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Naz, Yaprak
Imoco Conegliano: Wolosz, Plummer, Fahr, Haak, Robinson-Cook, de Kruijf, de Gennaro (L), Gennari, Lubian, Bardaro
Setler: 17-25, 15-25, 26-24, 16-25
Süre: 100 dakika (21,27,31,21) - İSTANBUL
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve TFF 3. Lig kulüp başkan ve yöneticileri, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Büyükekşi, Ramazan'ın toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan olaylara da değinen Büyükekşi, dostluk, sevgi ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.
Ligde 30. ve son hafta maçları tamamlandı, play-off ekipleri belli oldu. Fenerbahçe Alagöz Holding zirvede, Beşiktaş BOA ikinci sırada yer aldı. OGM Ormanspor üçüncü, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor dördüncü oldu. Galatasaray Çağdağ Faktoring beşinci, ÇBK Mersin altıncı sırada yer aldı. Nesibe Aydın yedinci sırayı alırken, BOTAŞ play-off'a kalan son ekip oldu.
Ankara Fenerbahçeliler Derneği tarafından şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ve birçok katılımcı katıldı. Programda çocuklar eğlence alanında keyifli vakit geçirirken, Erol Özel çiçek takdim etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki oteller ile İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren bir turizm firması arasında anlaşma imzaladı. Gelecek sezon itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan misafirlerin gelmesi bekleniyor. Turizm firması yöneticisi Janis Frangiskos, Erciyes'in sunduğu imkanlardan ve Erciyes ile Kapadokya'nın uyumundan çok etkilendiğini belirtti.
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