Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'ndan Elif Şahin'in sakatlık durumu - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'ndan Elif Şahin'in sakatlık durumu

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı\'ndan Elif Şahin\'in sakatlık durumu

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı çeyrek final ilk maçında sakatlanan Elif Şahin'in tedavisi devam ediyor. Ayak bileğinden sakatlanan Şahin'in yapılan kontroller sonucunda bağ ve eklemlerinde kısmi zorlanma tespit edildi.

23.02.2024 11:33
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı çeyrek final ilk maçında sakatlanan Elif Şahin'in tedavisine devam ediliyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Savino Del Bene Scandicci müsabakasında ayak bileğinden sakatlanan Elif Şahin'in bağ ile eklemlerinde yapılan kontroller sonrası kısmi zorlanma tespit edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'ndan Elif Şahin'in sakatlık durumu - Son Dakika
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