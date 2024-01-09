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Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda ile deplasmanda karşılaşacak

Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Eczacıbaşı, grup liderliği için mücadele ederken, Vasas Obuda ise henüz galibiyet elde edemedi.

Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda ile deplasmanda karşılaşacak
09.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 12:34
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Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Macaristan'ın Vasas Obuda ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

ERD Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırp Aleksandar Petrovic ve Polonyalı Agnieszka Michlic yönetecek.

B Grubu'nda yaptığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve ikinci sırada bulunan Eczacıbaşı Dynavit, son olarak Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-0 yenmişti.

Grupta galibiyeti bulunmayan Vasas Obuda ise son sırada yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA
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