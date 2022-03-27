Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'na set vermedi - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'na set vermedi

27.03.2022 16:03
Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'na set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Karayolları'nı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında konuk ettiği Karayolları'nı set vermeden 3-0 mağlup etti.

2022 CEV Kupası şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 25. haftasında Karayolları'nı konuk ettiği mücadelede 3-0 set vermeden sahadan galip ayrıldı. Karşılaşma öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler İletişim Koordinatörü Elif Atayman, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Ferdal Uzundurukan, GM Yardımcısı Naciye Şahiner, GM Yardımcısı Muammer Ali Özdil, Esra Özdil, Göktürk Özdil, İştirakler Projeler Koordinatörü Derya Dönmezler Atacan, İştirakler İletişim Koordinatörü Şefi Beyza Nur Güler, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Kupası şampiyonluğunu kutladı ve çiçek takdim etti.

Genç oyuncu rotasyonuyla sahaya çıkan turuncu-beyazlılar, maçı 25-15, 25-22 ve 25-22'lik skor ile kazandı. Milli smaçör Hande Baladın 17 sayı ile günün en skorer ismi olurken, Gözde 13 sayı, Beyza 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Turuncu-beyazlılar, toplamda 11 blok sayısı elde etti.

"Kaldığımız yerden devam ediyoruz"

Evlerinde iyi bir galibiyete imza attıklarını söyleyen genç pasör Elif Şahin, "CEV Kupası şampiyonluğumuzun ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün rakibin blok sistemine karşı iyi atak yaptığımızı düşünüyorum. Taraftarımız her maçta olduğu gibi, bize desteğini maç boyunca hissettirdi. Bu şekilde devam etmek için ara vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başantrenör Ferhat Akbaş ise, "Play-off öncesi son haftaya girerken, 3-0 kazanmak bizim için önemliydi. Önümüzde, Bolu BLD. deplasmanımız var, umarım o maçta da iyi bir sonuç alarak lig etabını tamamlayacağız. Bütün konsantrasyonumuz play-off ve kupa olacak" cümlelerine yer verdi.

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen.

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Saliha, Beyza, Gözde, Hande, Heyrman, Simge (L), Merve, Zeynep (L).

Karayolları: Ikıc, Ceren, Yasemin, Tuğçe, Fatmanur, Kübra, Selin (L).

Setler: 3-0 (25-15, 25-22, 25-22)

Süre: 81 dakika (23, 28, 30) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'na set vermedi
Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'na set vermedi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Play Off, voleybol, Göktürk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'na set vermedi - Son Dakika


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