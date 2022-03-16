Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz

16.03.2022 09:43

"Salon doluydu ve taraftarın oyunu etkilediğini düşünüyorum""Rakibimiz mücadeleci ve disiplinli bir takım""İkinci maçta daha fazla saldıracağız"İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı evinde 3-1...

"Salon doluydu ve taraftarın oyunu etkilediğini düşünüyorum"

"Rakibimiz mücadeleci ve disiplinli bir takım"

"İkinci maçta daha fazla saldıracağız"

İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL,

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk maçında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı evinde 3-1 mağlup etti. Takımın önemli isimlerinden Beyza Arıcı, galibiyet hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Arıcı, "Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz. İki seti kazanmak yeterli olacak. Maça maksimumumuzla çıkıp şampiyonluğu evimize getirmek istiyoruz" dedi. "KUPAYI ALMANYA'DA KALDIRMAK İSTİYORUZ"Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, "Kupayı kazanma ve kaldırma adına büyük bir adımdı. Önümüzdeki hafta 2'nci maçı Almanya'da oynayacağız. Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz. İki seti kazanmak yeterli olacak. Maça maksimumumuzla çıkıp şampiyonluğu evimize getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. "SALON DOLUYDU VE TARAFTARIN OYUNU ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Taraftarın verdiğini desteğe vurgu yapan Arıcı, "Destek çok fazlaydı. İnsanlar yer bulamadı ve maçı ayakta izledi. Onların desteğini bu şekilde hissetmek çok güzel. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın. Desteklerinin oyunu etkilediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. "RAKİBİMİZ MÜCADELECİ VE DİSİPLİNLİ BİR TAKIM"

Final serisinin ikinci maçında da iyi bir mücadele olacağını söyleyen Arıcı, "Rakibimiz ikinci maçı evinde oynayacak. Bloklarımızdan sonra oyun çok fazla devam etti. İyi defans yaptılar. Mücadeleci bir takım. Alman disiplini var. İkinci maçımızda daha fazla saldıracağız. İkinci maçın net ve güzel geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz
Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz
Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası finalinde ilk maçına çıkıyor CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1 CEV Kupası: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Allianz MTV Stuttgart: 1

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Beyza Arıcı: Kupayı Almanya'da kaldırmak istiyoruz - Son Dakika


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