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Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0 mağlup etti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 25-17, 25-16, 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı'nın 12. galibiyeti olan maçta PTT ise 9. kez mağlup oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, PTT\'yi 3-0 mağlup etti
22.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:17
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Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Voronkova, Yaprak Erkek, Jack-Kisal ( Simge Aköz, Elif Şahin, Defne Başyolcu, Tuna Aybüke Özel, Czyrnianska, Stevanovic)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Caffery, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Nehir Kurtalan, Elif Su Yavuz, Caric)

Setler: 25-17, 25-16, 25-12

Süre: 71 dakika (27, 22, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler 12. galibiyetini alırken, Ankara ekibi PTT ise ligde 9. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
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