Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Sadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir Akyol, Gray, Beyza Arıcı, Voronkova, Yaprak Erkek, Jack-Kisal ( Simge Aköz, Elif Şahin, Defne Başyolcu, Tuna Aybüke Özel, Czyrnianska, Stevanovic)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Caffery, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel (Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral, Nehir Kurtalan, Elif Su Yavuz, Caric)

Setler: 25-17, 25-16, 25-12

Süre: 71 dakika (27, 22, 22)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, PTT'yi 3-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler 12. galibiyetini alırken, Ankara ekibi PTT ise ligde 9. kez mağlup oldu.