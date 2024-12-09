Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde Liderlik Hedefliyor

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2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda son maçına çıkmaya hazırlanan Eczacıbaşı Dynavit, seriyi kayıpsız sürdürürken gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Eczacıbaşı Dynavit – Palmberg Schwerin karşılaşması 10 Aralık Salı günü, saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dyanvit Liberosu Aybüke Çetinay, "Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maça çıkacağız. Gruptaki ilk üç maçtan da galip ayrıldık. Yarın da maçtan galip ayrılarak çeyrek finali garantilemek istiyoruz. Zor bir mücadele bizi bekliyor. Takım olmaktan vazgeçmeden, iyi bir takım oyunu sergilemek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle maçtan galip ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.