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Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'ye mağlup oldu - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci'ye mağlup oldu

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'ye 3-1 mağlup olarak grup etabını ikinci sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nin sonraki ayağında play-off etabı oynayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci\'ye mağlup oldu
16.01.2024 - 19:26,
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SALON:  TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER:  Vladimir Simonovic (SRB), Alexandros Mylonakis (GRC)

ECZACIBAŞI DYNAVİT:   Hande, Jack-Kısal, Elif, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Gray, Naz, Beyza

SAVINO DEL BENE VOLLEY:  Ognjenovic, Herbots, da Silva, Antropova, Zhu, Nwakalor, Parrocchiale (L), Armini

SETLER:  1-3 (23-25, 21-25, 25-16, 23-25)

SÜRE: 104 dakika (27,26,22,29)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'ye 23-25, 21-25, 25-16 ve 23-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup olarak grup etabını ikinci sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nin sonraki ayağında play-off etabı oynayacak.

Kaynak: DHA
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