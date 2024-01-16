Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene Scandicci\'ye mağlup oldu

SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (SRB), Alexandros Mylonakis (GRC)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Jack-Kısal, Elif, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Gray, Naz, Beyza

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Ognjenovic, Herbots, da Silva, Antropova, Zhu, Nwakalor, Parrocchiale (L), Armini

SETLER: 1-3 (23-25, 21-25, 25-16, 23-25)

SÜRE: 104 dakika (27,26,22,29)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, sahasında ağırladığı Savino Del Bene Scandicci'ye 23-25, 21-25, 25-16 ve 23-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup olarak grup etabını ikinci sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nin sonraki ayağında play-off etabı oynayacak.