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Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey Dnipro'yu 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey Dnipro'yu 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı Dynavit, SC Prometey Dnipro\'yu 3-0 mağlup etti

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off etabında Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek play-off turu etabındaki avantajı elde etti. Maçın rövanşı ise 7 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

01.02.2024 20:39
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2024 CEV Şampiyonlar Ligi Play-off etabında Ukrayna temsilcisi SC Prometey Dnipro ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek play-off turu etabındaki avantajı kaptı.

Eczacıbaşı Dynavit - SC Prometey Dnipro play-off etabı 2. maçı, 7 Şubat Çarşamba günü, saat 17.00'de TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Salon: Sports Hall Mioveni Romanya

Hakemler: Tudor Pop, Konstantin Yovchev

SC Prometey: Sharhorodska, Milenkovic, Meliushkyna, Drpa, Bükmen, Dorsman, Niemtseva (L), Vasylieva, Danchak

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Stevanovic, Elif, Gray, Jack-Kısal, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak, Hande, Beyza, Yasemin

Setler: 15-25, 13-25, 16-25

Süre: 66 dakika (21,23,22) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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