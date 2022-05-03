Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı

03.05.2022 17:03
Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Esat Danzili.ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Gözde, FatmaT.H.

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, Esat Danzili.

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Gözde, FatmaT.H.Y: Orthmann, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Bahar, Carlini, Ceren (L), Kingdon, Janset, Ada, İrem, Berin (L)SETLER: 3-0 (25-22, 25-19, 25-17)SÜRE: 83 dakika (31', 27', 25')

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 3/4'üncülük etabının ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, rakibi Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı.

Serinin iki maçında da rakibine set vermeyen Eczacıbaşı Dynavit, önümüzdeki sezon Türkiye'yi yeniden CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.


- İstanbul
YORUMLAR
500
Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı Fenerbahçe HDI Sigorta, ligi üçüncü sırada tamamladı Çorum Belediyesi bayram tedbirleri tamamladı Çorum Belediyesi bayram tedbirleri tamamladı

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Camdan sarkarak canlı yayın yapıyorlardı, fırına çarptılar!
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:24 Yaralı halde annesini aradı: Sırtımdan vuruldum, sakın babama söyleme
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 17:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, sezonu üçüncü sırada tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement