Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi 3-0 ile Geçti - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, THY'yi 3-0 ile Geçti

Eczacıbaşı Dynavit, THY\'yi 3-0 ile Geçti

Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Eczacıbaşı, 8. hafta maçında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak.

02.11.2024 21:19  Güncelleme: 21:39
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Sultanlar Ligi 7. hafta Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, ligin 8. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'de deplasmanda Nilüfer Belediyespor'la karşılaşacak.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Jack, Elif, Gray, Rettke, Boskovic, Hande, Simge (L), Aybüke

THY: Silva, Bergmann, Karmen, Anthi, Tuğba, Büşra, Melis (L), Buse, Emine

Setler: 25-20, 25-16, 25-21

Süre: 71 dakika (26,21,24) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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