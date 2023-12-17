Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank\'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu

VakıfBank : 3-2

Mustafa AKIN/İSTANBUL, -

SALON: Huanglong Sports Center

HAKEMLER: Sumie MYOI (JPN), Joo-Hee KANG (KOR).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande, Jack-Kısal, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Gray, Yaprak, Aybüke (L), Elif, Beyza.

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Thampson, Frantti, Ogbogu, Ayça (L), İdil Naz, Busa.

SETLER: 3-2 (19-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-9)

SÜRE: 132 dakika (24,26,28,27,27)

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın 3'üncü kez sahibi oldu.

Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonun final mücadelesinde 2 Türk takımı ilk kez karşılaştı. Mücadeleye etkili başlayan VakıfBank, ilk seti 25-19 önde tamamladı: 1-0. İkinci sette rakibine üstünlük kuran Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazandı: 1-1. Üçüncü set iki takım arasında çekişmeli geçse de Eczacıbaşı Dynavit, parkeden 25-23 üstünlükle ayrıldı: 2-1. Dördüncü setin son bölününde etkili oynayan VakıfBank, skoru eşitledi: 2-2. Beşinci ve son sette ise Eczacıbaşı Dynavit, skoru 15-9 yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı. Eczacıbaşı Dynavit bu skorla kupayı 3'üncü kez müzesine götüren taraf oldu.

Eczacıbaşı Dynavit'te Jovana Stevanovic en iyi orta oyuncu, Elif Şahin en iyi pasör ve takım kaptanı Tijana Boskovic en iyi pasör çaprazı ve şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

FİNALDE TÜRK DERBİSİ

Dünya'nın en prestijli voleybol turnuvalarından olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, voleybol şöleni yaşattı. Eczacıbaşı Dynavit kazanarak toplamda 81. kupasını müzesine götürdü.