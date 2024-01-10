Eczacıbaşı Dynavit, Vasas Obuda\'yı 3-1 yendi

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Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında konuk olduğu Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini 3-1 yendi.
ERD Arena'da oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit, 25-15, 25-16, 20-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 galip geldi.
Eczacıbaşı Dynavit, bu sonuçla 4 galibiyete ulaştı. Vasas Obuda ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
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