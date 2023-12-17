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Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımında yer aldı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımında yer aldı

Çin'de düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank oyuncuları, rüya takımında yer aldı. Eczacıbaşı Dynavit, finalde VakıfBank'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası\'nın rüya takımında yer aldı
17.12.2023 - 18:27,  Güncelleme: 18:29
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Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımına Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank forması giyen isimler damga vurdu.

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Türk voleybolu adına tarihi bir gün yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında tarihte ilk kez iki Türk takımının karşı karşıya geldiği dünyanın zirvesindeki finalde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3'üncü kez Kulüpler Dünya şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımı da açıklandı. Rüya takım şu isimlerden oluştu;

En Değerli Oyuncu (MVP): Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)

En İyi Pasör: Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit)

En İyi Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)

En İyi Smaçörler: Gabi Guimaraes (VakıfBank), Yingying Li (Tianjin)

En İyi Orta Oyuncular: Zehra Güneş (VakıfBank), Jovana Stevanovic (Eczacıbaşı Dynavit)

En İyi Libero: Ayça Aykaç Altıntaş (VakıfBank)

Kaynak: DHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın rüya takımında yer aldı - Son Dakika
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