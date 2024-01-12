Eczacıbaşı Dynavit, Yasemin Güveli ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı Dynavit, altyapısından yetişen orta oyuncusu Yasemin Güveli ile yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten 25 yaşındaki oyuncu için yayımlanan teşekkür mesajında, "Kulübümüzün yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Yasemin Güveli ile ortak anlaşmaya varılarak, kariyerine yeni bir yapı altında devamına karar verilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Yasemin, 2017-2018 sezonunda A takıma yükseldiği Eczacıbaşı Dynavit forması altında birer CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.