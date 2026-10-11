Eczacıbaşı, evinde Aras Kargo\'yu 3-0 yenerek Sultanlar Ligi\'nde 2. haftayı kapattı

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında evinde karşılaştığı Aras Kargo'yu 25-14, 25-16, 25-17'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı, Aras Kargo'yu konuk etti. Turuncu-beyazlılar rakibini 25-14, 25-16, 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde Memorial Sağlık Grubu ve Eczacıbaşı Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseri farkındalığına dikkat çeken özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında salon pembe ışıklarla aydınlatılırken, içlerinde kaptan Simge Aköz'ün annesi Sezgin Aköz'ün de bulunduğu, meme kanserini yenen 15 kadın, Eczacıbaşı oyuncularıyla birlikte sahaya çıkarak farkındalık mesajı verdi.

Salon: Eczacıbaşı Spor Kulübü

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı: Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Dilay, Simge (L), Ezel, Elif, Dudova, Ishikawa, Yaprak

Aras Kargo: Lila, May, Beliz, Anthouli, Olaya, Bengisu, Dilek (L), İrem, Defne, Kalandadze

Setler: 25-14, 25-16, 25-17

Süre: 76 dakika (25, 25, 26)