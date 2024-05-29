Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

2023-2024 Sezonu Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası finalinde Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Takımın etkili hücum organizasyonu ve üstün performansıyla dikkat çektiği karşılaşmada, Defne Başyolcu ve Nisan Barut önemli roller üstlendi. Eczacıbaşı Altyapı Koordinatörü İsmail Şahin ve Başantrenör Barış Özdemir, takımın başarısını ve oyuncuların gelecekteki potansiyellerini vurguladılar.

29.05.2024 16:56
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2023-2024 Sezonu Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası için Ankara'da mücadele eden Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, şampiyonluğunu ilan etti.

Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, 2023-2024 Sezonu Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası finalinde rakibi Fenerbahçe'yi 26-24, 25-22 ve 25-10'luk skorlarla 3-0 mağlup ederek 2022-2023 sezonun ardından iki sene üst üste şampiyon oldu. Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili hücum organizasyonuyla dikkat çeken turuncu-beyazlılar, hem servis karşılamadaki hem de defanstaki etkili oyunuyla maç boyuncu üstün performans sergiledi. Aldığı 13 sayıyla 2006 doğumlu Defne Başyolcu karşılaşmanın en skorer ismi olurken, 12 sayıyla oynayan 2005 doğumlu Nisan Barut karşılaşmanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Müsabakanın ardından görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Altyapı Koordinatörü İsmail Şahin, "Eczacıbaşı altyapıya çok önem veren bir kulüp. Oynayan sporcularımızın hepsi milli takım oyuncusudur. İleride A Takımımızda hepsinin parlayan birer yıldız olacağını ve önemli oyuncular olacağını hissediyoruz. Bize verilen destekleri şampiyonlukla taçlandırdık. Bizi sezon boyunca destekleyen Yönetim Kuruluna ve yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Başantrenör Barış Özdemir de, "Yıldız Kızlarla sezon başından beri çok çalışarak önemli bir şampiyonluk elde ettik. Genç kızlarla elde ettiğimiz şampiyonluk bizim için ayrı bşr öneme sahipti çünkü uzun bir süre çalışma fırsatı bulamadık. Sporcularımız Sultanlar Ligi'nin farklı kulüplerinde ve 1. Lig'lerde sezon boyunca oynadı. Takım olarak toplandığımızda fazla zamanımız yoktu. Sakatlıklar, yorgunluklar ve farklı form durumları vardı. Buraya gelirken çok çalıştılar. Turnuva içerisinde de çok istekliydiler. Sert bir gruba düştük, grup sonrasında oynadığımız çeyrek ve yarı finaller bizi turnuvaya daha iyi hazırladı. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Herkesin emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı: Dilay, Eylül, Zeynep, Defne, Eslem, Nisan, Ece (L), Mina, Ece (L)

Fenerbahçe: Deniz Ece, Duru, Duru, Selen, Duru, Beril, Helin (L), Beril, Janset

Setler: 3-0 (26-24, 25-22, 25-10)

Süre: 76 dakika (28, 28, 20) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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