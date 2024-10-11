Eczacıbaşı'ndan Kız Çocukları Günü Kutlaması - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı'ndan Kız Çocukları Günü Kutlaması

Eczacıbaşı\'ndan Kız Çocukları Günü Kutlaması

Naz Aydemir Akyol, altyapı oyuncularıyla ilham verici bir video yayımladı.

11.10.2024 13:31
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Eczacıbaşı Dynavit, başarılı pasörü Naz Aydemir Akyol, altyapı oyuncuları ve Ayazağa spor okulu oyuncularıyla 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel video yayımladı.

Türkiye'nin köklü voleybol kulübü Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapıya verdiği önemle Türk kadın voleyboluna başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapısında yetişen ve bu takımda forma terleten deneyimli pasör Naz Aydemir Akyol, altyapı oyuncularının ve Ayazağa spor okulu oyuncusunun sorularını yanıtladı.

Genç voleybolculara ilham kaynağı olan Naz Aydemir Akyol, altyapı oyuncularına spor kariyerinde elde ettiği deneyimleri aktardı. Sporcularla sıcak bir etkileşim içinde olan Eczacıbaşı Dynavit sporcusu Naz Aydemir Akyol, kariyer yolculuğundan kesitler aktararak ilham verdi. Genç yeteneklerin merakı ve heyecanı, Akyol'un motive edici tavrıyla birleşerek ilham verici bir atmosfer oluşturdu. Sporcuların sorduğu sorulara içtenlikle yanıt veren Akyol, hem teknik bilgilerini hem de sporculuk yaşamına dair önemli dersleri paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eczacıbaşı'ndan Kız Çocukları Günü Kutlaması - Son Dakika

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