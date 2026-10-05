Eczacıbaşı Peron İstanbul, yarın Antalya\'da V.Bank ile kupa mücadelesine çıkacak

Eczacıbaşı Peron İstanbul, yarın Antalya'da V.Bank ile kupa mücadelesine çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eczacıbaşı Peron İstanbul, yarın saat 18.00'de Antalya'da V.Bank ile Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşacak. Başantrenör Giulio Bregoli, V.Bank'ın sahnelere alışkın olduğunu, ilk hedeflerinin elindekini sahaya yansıtmak olduğunu söyledi. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda V.Bank ile karşılaşacak.
Eczacıbaşı Peron İstanbul, sezonun ilk kupası için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası için forma terletecek turuncu-beyazlılar V.Bank ile kozlarını paylaşacak.
Kupa mücadelesi öncesinde düşüncelerini dile getiren Eczacıbaşı Peron İstanbul Başantrenörü Giulio Bregoli, "V.Bank, her şeyi kazanmış ve bu tür büyük sahnelere alışkın bir takım. Biz ise yolculuğumuzun henüz başındayız; ancak kendimize inanıyor ve değerimizi biliyoruz. Yarınki ilk hedefimiz, sahip olduğumuz her şeyi sahaya yansıtmak olacak" diye konuştu.
Kupa heyecanı TRT Spor'da
V.Bank - Eczacıbaşı Peron İstanbul AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesi yarın saat 18.00'de Antalya Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?