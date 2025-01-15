SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi Spor
HAKEMLER: Uğur Ateş, Ebru Kaya
SARIYER BELEDİYESPOR: Arzum, Peralta, Begüm, Taubner, Guerra, Fatmanur, Berre, Strunjak, Ezgi, Meryem, Deniz
ECZACIBAŞI: Jack, Kısal, Elif, Gray, Rettke, Nicoletti, Aybüke
SETLER: 13-25, 12-25, 18-25
SÜRE: 67 dakika
ECZACIBAŞI, Sultanlar Ligi'nin 16'ncı haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 25-13, 25-12, 25-18 skorlarla 3-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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