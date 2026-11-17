SULTANLAR Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo SK, yarın 2027 Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak. Eczacıbaşı SK Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Erdal Akıncı, Orhan Sakın hakem ikilisinin yöneteceği müsabaka TVF Voleybol TV ve Tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Kazanan takım adını dörtlü finale yazdıracak. Ligde rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Aras Kargo, kupada zafere ulaşan taraf olmayı hedefliyor.