Eczacıbaşı'nda Ali Atalık Genel Koordinatör Oldu - Son Dakika
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Eczacıbaşı'nda Ali Atalık Genel Koordinatör Oldu

Eczacıbaşı\'nda Ali Atalık Genel Koordinatör Oldu

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, yeni sezondan itibaren Kulübün Genel Koordinatörü olarak atandı. Türk voleybolunun lokomotiflerinden olan ve binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandıran Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde üst düzey atama gerçekleşti.

10.09.2024 15:07
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Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, yeni sezondan itibaren Kulübün Genel Koordinatörü olarak atandı.

Türk voleybolunun lokomotiflerinden olan ve binlerce sporcuyu Türk voleyboluna kazandıran Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde üst düzey atama gerçekleşti. Ali Atalık, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Genel Koordinatörü oldu.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarıya imza atan Eczacıbaşı Spor Kulübü, yetenekli sporcuları ve güçlü yönetim kadrosuyla daha önce olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de voleybolu ileriye taşımaya devam edecek. Kulüpte uzun yıllardır Yönetim Kurulu'nda çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak İletişim ve Sponsorluktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ali Atalık, deneyimiyle önümüzdeki sezondan itibaren Kulübün Genel Koordinatörü görevinde Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne değer katmaya devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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