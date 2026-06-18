Eda Savcıgil, Capri-Vesuvius Yarışında Türkiye\'yi Gururlandırdı

İTALYA'da düzenlenen Capri-Vesuvius (Napoli) Açık Su Yüzme Yarışı'nda parkuru solo tamamlayan ve genel klasmanda (kadın-erkek) birinciliği elde eden ilk Türk sporcu olarak önemli bir başarıya imza atan 18 yaşındaki İzmirli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, kente dönüşünde coşkuyla karşılandı. Antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni geçen ilk Türk sporcu olan Bengisu Avcı'nın yaptığı Eda Savcıgil, elde ettiği tarihi başarının ardından Adnan Menderes Havalimanı'nda sporcular, ailesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz tarafından çiçeklerle karşılandı. İzmirli 18 yaşındaki açık deniz yüzücüsü, İtalya'daki Capri Adası'ndan başlayıp Napoli'ye uzanan 28 kilometrelik mesafeyi 9 saatte yüzmüştü. İtalyanca Maratona del Golfo Capri-Napoli olarak adlandırılan yarışta birinci olan Eda Savcıgil, Capri-Napoli parkurunu tamamlayan ilk Türk sporcu da oldu. Eda, zorlu parkuru tamamlayan en genç sporcu olmasının yanı sıra kadın ve erkek tüm sporcular arasında parkur rekorunu da kırdı.