Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

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Edin Dzeko, İstanbul\'dan tek başına ayrıldı
31.05.2025 14:15  Güncelleme: 14:24
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Edin Dzeko, İstanbul\'dan tek başına ayrıldı
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran golcü futbolcu Edin Dzeko, Konyaspor maçı öncesi kulüpten ayrıldı. İstanbul Havalimanı'ndan tek başına ayrılan Dzeko'nun görüntüleri kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertli takıma resmen veda etti. Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki futbolcu, bu sabah saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan ülkesi Bosna Hersek'e hareket etti.

TEK BAŞINA AYRILDI

Kulüp, Konyaspor maçı öncesinde Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya teşekkür plaketi vererek veda etti. Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı.

100. MAÇINA ÇIKMADI

Fenerbahçe formasıyla toplam 99 resmi maça çıkan Bosnalı yıldız, 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. 100. maçına çıkamadan takımdan ayrılan Dzeko, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde iz bıraktı.

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Son Dakika Spor Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ULUBATLI HASAN :
    Adam iyi veya kötü o kadar emek verdi, resmen ayıp edilmiş 27 0 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Vefalı fener xd 24 0 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Vefa bi semt ismi değildir.... 13 0 Yanıtla
  • side meister optik semih:
    Bir fenerli olarak çok üzücü 10 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerbahçeliler hayattan soğudu. Tutunacak dalı kalmadı. Onların psikolojisini anlayın. Bunca başarısızlığın ve hayal kırıklığın üzerine futbolcusuna coşku gösterecek davul zurna çalacak hali yok. 4 1 Yanıtla
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