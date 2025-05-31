Edin Dzeko, İstanbul\'dan tek başına ayrıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertli takıma resmen veda etti. Sözleşmesi sona eren 39 yaşındaki futbolcu, bu sabah saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'ndan ülkesi Bosna Hersek'e hareket etti.

TEK BAŞINA AYRILDI

Kulüp, Konyaspor maçı öncesinde Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya teşekkür plaketi vererek veda etti. Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı.

100. MAÇINA ÇIKMADI

Fenerbahçe formasıyla toplam 99 resmi maça çıkan Bosnalı yıldız, 46 gol ve 18 asistlik performans sergiledi. 100. maçına çıkamadan takımdan ayrılan Dzeko, sarı-lacivertli taraftarların gönlünde iz bıraktı.