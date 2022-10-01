Edirneli güreşçi dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
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Edirneli güreşçi dünya şampiyonu oldu

01.10.2022 10:56
Edirneli güreşçi dünya şampiyonu oldu

Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi, Trakya Üniversitesi adına katıldığı FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Edirne Belediyesi güreşçisi Melda Dernekçi, Trakya Üniversitesi adına katıldığı FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda rakiplerini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonun 9. gününde 59 kiloda mindere çıkan milli güreşçi, finalde rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dernekçi'yi başarısından dolayı tebrik etti.

Dernekçi'nin önemli bir başarı kazandığını belirten Dernekçi, "FISU Üniversiteler Dünya Kupası'nda kadınlarda 59 kiloda mücadele eden Edirne Belediyesi'nin ilk kadın güreşçisi Melda Dernekçi, altın madalyanın sahibi oldu. Edirne'ye güreş alanında ilk kez dünya şampiyonluğunu getiren sporcumuzu gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edirne Belediyesi, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirneli güreşçi dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

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