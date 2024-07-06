Edirne'de Atlı Polisler Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Devriye Geziyor - Son Dakika
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Edirne'de Atlı Polisler Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Devriye Geziyor

Edirne'de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli 4 polis memuru, 4 atla Sarayiçi Er Meydanı çevresinde devriye görevi yapıyor. Atlı polisler, halkın yoğun olduğu bölgelerde huzur ve güveni sağlarken, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

06.07.2024 12:09
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Edirne'de 663.'sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Atlı Polis Grup Amirliğinde çeşitli eğitimlerden geçen 4 polis memuru, 4 atla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı çevresinde devriye görevi yürütüyor. Halkın yoğun olduğu yerlerde huzur ve güveni tesis eden ekipler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Edirne'de Atlı Polisler Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Devriye Geziyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Atlı Polisler Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Devriye Geziyor - Son Dakika
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