Edirne'de Atlı Polisler Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Devriye Geziyor

Spor

Edirne'de 663.'sü gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Atlı Polis Grup Amirliğinde çeşitli eğitimlerden geçen 4 polis memuru, 4 atla Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı çevresinde devriye görevi yürütüyor. Halkın yoğun olduğu yerlerde huzur ve güveni tesis eden ekipler, vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. - EDİRNE