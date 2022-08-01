Kırkpınar üçüncüsü Dağdeviren Belediye Başkanı Barcin'i ziyaret etti

Edirne'de düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olan Ertuğrul Dağdeviren, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür eden ve başarılarından dolayı kendisini tebrik eden Başkan Barcin, pehlivan Dağdeviren'e başarılarının devamını diledi.

Dağdeviren de Kurtdere güreşlerine yoğun olarak hazırlandığını, tek amacının burada şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Bir süre sohbet eden Dağdeviren ve beraberindeki güreşçiler, Manyas Belediyesinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı Manyas Yağlı Güreşleri için fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette Susurluk Belediyesi Güreş Kulübü antrenörleri Fuat Süren, Ferdi Zengin ile Manyas Belediyesi Güreş takımı antrenörü Hakan Temel de yer aldı.