Edirne, Hentbolda İlk Galibiyetini Aldı

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Hentbol Kadınlar 2. Lig A grubunda mücadele eden Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü ilk maçında Çatalca Belediye Spor Kulübü'nü 29 - 21 mağlup etti.

Edirne Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 13-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü koruyan Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü, karşılaşmayı 29-21 kazandı.

Kulüp Başkanı Özkan Arsu, 2. ligdeki ilk karşılaşmalarını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Zor da olsa güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Arsu, "İlk maç ilk galibiyetimiz oldu. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Tüm Edirnelileri maçlara bekliyoruz. Gelen sporseverlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bu galibiyeti takımızı destekleyenlere armağan ediyoruz." diye konuştu.