Edirne Valisi'nden Edirnespor'a Destek Çağrısı

Spor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Edirnespor'a kentin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezonun yarısından itibaren Edirnespor'a önemli destek verdiklerini vurgulayarak "Gençlik ve Spor Bakanımız destek oldu ve valilik olarak bizler destek olduk. Birkaç tane de çok kısıtlı sponsorlukla devam ettirmeye çalıştık. Ama bu kulüp yönetimini de çok zorladı ve artık bir açmazın içerisine girildi. Bizim de aktarabileceğimiz ya da bulabileceğimiz kaynaklar da sınırlı ve neredeyse onun da sonuna geldik. Yine bizler yardımcı olalım yine devam etsin ama başka aktörlerin de bu işin içerisine girmesi ve desteklemesi, şehrimizin takımına sahip çıkması lazım." dedi.

Edirne'nin takımının amatör ligde mücadele etmesinin kendilerini üzeceğini dile getiren Sezer, "Geldiğimiz noktada mevcut kulüp başkanı istifa etti ve görüşüyorum 'ne yapılabilir?' diye. Gördüğüm kadarıyla çok talipli olan da yok, iyi niyet beyanında bulunanlar çok fazla. Beni de arayıp 'takıma sahip çıkalım' diyenler çok fazla ama nihayetinde bunun biraz parasal ve ekonomik desteğe bağlı yürümesi gerekiyor. Belediye Başkanımızla da konuşuyoruz. İnşallah bir çözüme kavuşur. Burada sağduyulu, iyi niyetli tüm hemşehrilerimizi takımımıza sahip çıkmaya ve destek olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kulandı.

Onur Yaren Ayaydın, kulübün sosyal medya hesabından başkanlıktan istifa ettiğini açıklamıştı.