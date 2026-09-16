Edirneli 4 pehlivan Bükreş\'teki dünya kupasında madalya için mindere çıkacak

Edirneli güreşçiler, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek 11. Uluslararası Türk- Tatar Kara Ulus Kurultayı ve Geleneksel Sporlar Dünya Kupası'na katılacak.

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirneli güreşçilerin Bükreş'teki organizasyona davet edildiğini söyledi.

Sporcuların, 25-26 Eylül'deki aba güreşi ve karakucak güreşlerine katılacağını belirten Delen, güreş yapacak 4 pehlivanın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Hedeflerinin madalya olduğunu ifade eden Delen, "Hedefimiz hem ülkemizi hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. Sayın Valimiz Yunus Sezer'e bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Şahi Spor Kulübü sporcusu Bayram Gümüşdağ ise hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Daha önce Türkiye'nin farklı şehirlerinde aba güreşi yaptığını anlatan Gümüşdağ, "Katıldığım müsabakalarda derece elde ettim. Romanya'da da hedefim hem Türkiye hem Edirne adına birinci olmak." diye konuştu.

Edirne Serhad Şehri Spor Kulübünden Furkan Duru da minder güreşi ve yağlı güreşin ardından aba güreşi ile tanışacağını söyledi.

Hazırlıkların iki haftadır sürdüğünü dile getiren Duru, Bükreş'te altın madalyayı hedeflediğini kaydetti.