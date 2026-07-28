Edirneli Güreşçiler Şampiyonlukla Döndü - Son Dakika
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Edirneli Güreşçiler Şampiyonlukla Döndü

Edirneli Güreşçiler Şampiyonlukla Döndü
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Ankara'da şampiyon olan Edirneli minik güreşçiler, davul zurna ile coşkuyla karşılandı.

Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 13 yaş altı kadınlar kategorisinde takım halinde şampiyon olan güreşçiler davul zurna ve meşalelerle karşılandı.

Mimar Sinan Spor Salonu bahçesinde düzenlenen programda, kafileyi taşıyan otobüsün gelmesiyle davul zurna eşliğinde meşaleler yakıldı.

Teknik heyeti ve sporcuları tebrik eden Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Şamil Doğu Delen, gazetecilere, Edirneli güreşçilerin Türkiye şampiyonu olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyon sporculara güzel bir karşılama programı düzenlemek istediklerini belirten Delen, "Hemşehrilerimize, velilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Sporcularımızı da tebrik ediyorum 22 madalya aldık, 11 final müsabakasına katıldık. Sayın valimizin önderliğinde Edirne'de güreşte bir vizyon oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Güreş antrenörü Habil Kara da 13 yaş altı kadınlarda takım halinde şampiyon oldukları için mutlu olduklarını belirterek kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirneli Güreşçiler Şampiyonlukla Döndü - Son Dakika

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