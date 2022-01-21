Edirnespor, Ahmet Çalık anısına öğrencilere çikolata dağıttı

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Edirnespor'da kulüp yönetimi, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına ilkokul öğrencilerine çikolata dağıttı.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmayan Criptoswaps Edirnespor Kulübü yönetimi, her cuma günü öğrencilere çikolata ikram ettiğini öğrenince Çalık anısına ilkokul öğrencilerine çikolata dağıttı. Kulüp yönetimi Edirne'de bulunan birçok okulu ziyaret ederek öğrencilere çikolata ikramında bulundu.Kulüp başkanı Savaş Üner, Çalık'ın her zaman yanında çikolata bulundurduğunu ve öğrencilere çikolata dağıttığını öğrenince böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade etti. Üner, "Kardeşimizin mekanı cennet olsun" dedi.