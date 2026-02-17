Ediz Gürel Özel Maçta Kaybetti - Son Dakika
Ediz Gürel Özel Maçta Kaybetti

Ediz Gürel Özel Maçta Kaybetti
17.02.2026 18:21
Ediz Gürel, Hollandalı şampiyon Van Foreest'e 9-3 mağlup oldu. Ödüller dağıtıldı.

Ediz Gürel, kendisi gibi büyükusta (GM) ünvanlı Hollandalı satranç oyuncusu Jorden van Foreest ile yaptığı özel maçı 9-3 kaybetti.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasında Ankara'daki bir otelde oynanan müsabaka, hızlı ve yıldırım tempodaki oyunlarla sona erdi.

6'sı klasik, 2'si hızlı, 4'ü de yıldırım tempoda olmak üzere 12 oyundan oluşan karşılaşmadan 19,5-6,5'luk puan ve 9-3'lük skorla 26 yaşındaki Van Foreest galip ayrıldı.

Van Foreest 1500, 17 yaşındaki Ediz ise 1000 avro para ödülünün sahibi oldu.

Karşılaşma sonrası Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, sporculara plaket takdim etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ediz Gürel Özel Maçta Kaybetti

SON DAKİKA: Ediz Gürel Özel Maçta Kaybetti - Son Dakika
