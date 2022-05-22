Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu - Son Dakika
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Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu

22.05.2022 13:21
Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıldan itibaren ilçenin Kuva-yi Milliye kahramanı Şehit Hamdibey'in adı verilen 16. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıldan itibaren ilçenin Kuva-yi Milliye kahramanı Şehit Hamdibey'in adı verilen 16. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi.

16. Edremit Belediyesi Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri Edremit Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi.

13 farklı kategoride toplam 380 güreşçinin yarıştığı güreşlerde başpehlivanlıkta 29 pehlivan er meydanına çıktı. Güreş severlerin heyecanla takip ettiği güreşlerde Başpehlivanlığı finalde rakibi Orhan Okullu'yu mağlup eden Recep Kara kazandı.

Dereceye giren güreşçilere ödülleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Belediye Meclis Üyeleri Metin Aktaş, Cemil Karabıyık, Hasan Güçlü Sakallı, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Balıkesir Büyükşehir Körfez Koordinatörü Kazım Arslan, Güreş Ağası Hamit İzmirli verdi.

2023 yılında yapılacak olan 17. Edremit Belediyesi Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalığı ihalesini iş insanı Hamit İzmirli kazandı.

Ayrıca; İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda, Serbest Stil Güreş kategorisinde birinci gelerek altın madalya kazanan Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde görevli öğretmen Oğuz Dönder'e de plaket verildi.

Güreşlere; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güreşseverler katıldı. - BALIKESİR

Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu
Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu
Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu
Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu
Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu
Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu - Son Dakika


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