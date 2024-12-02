Edremitspor, Namağlup Rakibini Devirerek Şampiyonluk Yolunda İddiasını Güçlendirdi - Son Dakika
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Spor

Edremitspor, Namağlup Rakibini Devirerek Şampiyonluk Yolunda İddiasını Güçlendirdi

Edremitspor, Namağlup Rakibini Devirerek Şampiyonluk Yolunda İddiasını Güçlendirdi

1966 Edremitspor, Bölgesel Amatör Lig'deki 11. hafta mücadelesinde Bandırma Eti Madenspor'u 1-0 mağlup ederek namağlup unvanlarına son verdi ve şampiyonluk hedefini güçlendirdi. Takım, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmekle kalmayıp puanını 22'ye çıkararak üçüncü sırayı paylaştı.

02.12.2024 10:10  Güncelleme: 10:12
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1966 Edremitspor, Bölgesel Amatör Lig'deki galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi. Hafta içinde namağlup lider Fethiye İdman Yurdu'nu mağlup ederek büyük bir başarıya imza atan yeşil-sarılı ekip, 11. hafta mücadelesinde de Bandırma Eti Madenspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Eti Madenspor'un namağlup unvanına son veren Edremitspor, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir galibiyet elde etti.

1966 Edremitspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Bandırma Eti Madenspor'u 1-0 mağlup ederek namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırdı. Daha önceki hafta namağlup lider Fethiye İdman Yurdu'nu yenerek dikkatleri üzerine çeken yeşil-sarılı ekip, bu kez Eti Madenspor karşısında kazandığı galibiyetle zirve yarışında iddiasını perçinledi.

Bu sonuçla birlikte Edremit temsilcisi, puanını 22'ye yükselterek üçüncü sırayı Manisa 1965 Spor ile paylaştı. Takım, iç sahada ve deplasmanda üst üste elde ettiği başarılı sonuçlarla ligde şampiyonluk hedefini güçlendiriyor.

Bandırma Eti Maden Stadı'nda oynanan karşılaşma, ligin iki iddialı ekibini karşı karşıya getirdi. İlk dakikadan itibaren mücadele seviyesi yüksek bir oyun sergileyen Edremitspor, savunmada disiplinli bir oyun ortaya koyarken hücumda hızlı ataklarla rakip kaleyi zorladı.

Karşılaşmanın tek golü, ilk yarıda Ahmet Emin Aksakal'dan geldi. Yeşil-sarılıların Aksakal'ın golü ile ilk yarıyı önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarından savunmada hata yapmayan Edremitspor, rakibine eşitlik şansı tanımayarak zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulüp Başkanı Cavit Cebeci, takımın son haftalardaki performansından memnuniyetini dile getirdi. Cebeci, "Her haftayı ve her maçı bir final olarak görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Tavşanlı'da zorlu hava şartlarında aldığımız galibiyet ve lider Fethiye İdman Yurdu karşısındaki başarımızın ardından, Eti deplasmanında da kazanmamız büyük bir gurur kaynağı. Takımımız galibiyet alışkanlığı kazandı ve sahada pes etmeyen bir kimlik ortaya koyuyor. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı gönülden kutluyorum" dedi.

Teknik Direktör değişikliğinin ardından Tarık Kısa ile yola devam eden Edro, üst üste alınan bu galibiyetlerle birlikte 22 puanla BAL 8.Grup'ta üçüncü sırayı Manisa 1965 Spor ile paylaştı. Ligin zirvesinde yer alan takımlar arasındaki puan farkının az olması, şampiyonluk yarışını her geçen hafta daha da heyecanlı hale getiriyor.

Yeşil-sarılı ekip, ligin 12. haftasında 8 Aralık Pazar günü Manisa 1965 Spor'u konuk edecek. Zirve yarışındaki bu kritik mücadele öncesinde Edremitspor, iç saha avantajını taraftar desteğiyle güçlendirmek istiyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Edremitspor, Namağlup Rakibini Devirerek Şampiyonluk Yolunda İddiasını Güçlendirdi - Son Dakika

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