Efeler 09, Karabük İdmanyurdu'nu Mağlup Ederek Düşme Hattından Çıkmayı Başardı

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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Efeler 09 SFK evinde Play-Off hedefleyen Karabük İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip maçın 11'inci dakikasında Cengizhan Şen'in golüyle öne geçti: 1-0. Karabük İdmanyurdu, 19'uncu dakikada Kaan Erdoğan'la bulduğu golle skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Efeler 09 SFK'da Gökberk Efe, 65'inci dakikada rakip fileleri sarsarak takımını öne geçirdi: 2-1. Aydın temsilcisi 80'inci dakikada ise Süleyman Çelik'le maçın skorunu belirledi: 3-1. Bu sonuçla 4 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Efeler 09 SFK, 8 haftalık galibiyet özlemini sona erdirip 13 puana ulaştı. Karabük temsilcisi ise 17 puanda kaldı.