Efeler 09 SFK, Amasyaspor SK\'yı mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Amasyaspor SK'yı 1-0 mağlup ederken, maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber; "Üst üste aldığımız galibiyetler bizi maç fazlasıyla da olsa ikinci sıraya taşıdı. Başarımız tesadüf değil" dedi.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber yaptığı açıklamada, "İkinci devreye çok iyi başladık. Üst üste aldığımız galibiyetler bizi maç fazlasıyla da olsa ikinci sıraya taşıdı. Başarımız tesadüf değil. Her maça büyük özenle hazırlanıyoruz ve oyuncularımız kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar, inanılmaz yürekten ve özveriyle mücadele ediyorlar. Çalışmaya devam edeceğiz. Kazanmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN