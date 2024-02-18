Efeler 09 SFK, Amasyaspor SK'yı mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Amasyaspor SK'yı mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi

Efeler 09 SFK, Amasyaspor SK\'yı mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, evinde Amasyaspor SK'yı 1-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Teknik Direktör Veyis Kanber, üst üste alınan galibiyetlerin tesadüf olmadığını belirterek oyuncularını kutladı ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

18.02.2024 20:04
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK, evinde karşılaştığı Amasyaspor SK'yı 1-0 mağlup ederken, maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber; "Üst üste aldığımız galibiyetler bizi maç fazlasıyla da olsa ikinci sıraya taşıdı. Başarımız tesadüf değil" dedi.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber yaptığı açıklamada, "İkinci devreye çok iyi başladık. Üst üste aldığımız galibiyetler bizi maç fazlasıyla da olsa ikinci sıraya taşıdı. Başarımız tesadüf değil. Her maça büyük özenle hazırlanıyoruz ve oyuncularımız kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapıyorlar, inanılmaz yürekten ve özveriyle mücadele ediyorlar. Çalışmaya devam edeceğiz. Kazanmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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