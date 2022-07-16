Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı

16.07.2022 11:17
Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı

2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, iç transfer çalışmaları çerçevesinde Furkan Çarkçı ile yeniden anlaşma sağladı.

2022-2023 sezonunda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, iç transfer çalışmaları çerçevesinde Furkan Çarkçı ile yeniden anlaşma sağladı.

Geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yeni sezonda da yeşil beyazlı formayı terletecek. Kulüp Başkanı Eymen Atay, "Oyuncumuz Furkan Çarkçı'ya tekrardan hoş geldin diyor, kendisine efe armamız altında başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 SFK, Çarkçı ile yeniden anlaştı - Son Dakika

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