Efeler 09 SFK kaleci Özkara ile yeniden anlaştı

2022-2023 Sezonu'nda TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü iç transfer çalışmaları çerçevesinde tecrübeli kaleci Göksal Özkara ile yeniden anlaşma sağladı.

Geçen sezon Efeler 09 SFK'nın kalesini koruyan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki tecrübeli eldiven, yeni sezonda da yeşil-beyazlı takımın kalesini korumaya devam edecek. Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Kalecimiz Göksal Özkara'ya hoş geldin diyor, kendisine efe armamız altında başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN