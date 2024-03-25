Efeler 09 SFK, Silifke\'yi 3-1 mağlup ederek mutlu

Spor

Efeler 09 SFK teknik Direktörü Veyis Kanber, 3-1'lik Silifke galibiyetinin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Efeler 09 SFK Tenik Direktörü Kanber yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de güzel bir zeminde ve dolu tribünler önünde geri düşmemize rağmen, oynadığımız üstün futbol ile maçı 3-1 kazanmasını bildik. Oyuncularımız, göstermiş oldukları performans ile maç sonunda tüm Silifke tribünlerinin alkışlarını aldılar. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - AYDIN