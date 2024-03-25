Efeler 09 SFK teknik Direktörü Veyis Kanber, 3-1'lik Silifke galibiyetinin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Efeler 09 SFK Tenik Direktörü Kanber yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de güzel bir zeminde ve dolu tribünler önünde geri düşmemize rağmen, oynadığımız üstün futbol ile maçı 3-1 kazanmasını bildik. Oyuncularımız, göstermiş oldukları performans ile maç sonunda tüm Silifke tribünlerinin alkışlarını aldılar. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Efeler 09 SFK, Silifke'yi 3-1 mağlup ederek mutlu - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 5. grupta Didim Belediyespor ile İncirliova Belediyespor arasındaki maçta Didim kalecisi Nevzat Çizmeci sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Çizmeci'nin elmacık kemiği ve burun kemiği kırıldı.
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu onaylı dirf pisti açılışı nefes kesen anlara sahne oldu. Dirft pilotlarının tozu dumana katığı heyecan dolu ablar FPV dron ile görüntülendi.
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı dirft pisti açıldı. Dirft pilotlarının gösterileri FPV dron ile görüntülendi.
Intercity Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi 2023-24 sezonunun şampiyonu, Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynanan final serisinin 3. maçında Buzadam Kulübü, 5-2'lik skorla galip gelerek seride 3-0 üstünlük sağladı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Lassa, deplasmanda TOFAŞ'ı 90-83 mağlup etti. Maçın hakemleri Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Fatih Güler'di. TOFAŞ'ın en skorer oyuncuları Winston ve Prewitt 18'er sayıyla oynarken, Darüşşafaka Lassa'da Rahkman 18 sayıyla maçı tamamladı.
Polonya Wroclaw'da düzenlenen 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda 11 yaş altı kadınlar flöre kategorisinde Derin Taşpınar, finalde rakibi Alesia Malodchyna'yı 10-7 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada diğer Türk sporcular da başarılı performans sergiledi.
EURO 2024 finalistlerinden Avusturya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takım, Budapeşte'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda taktiksel çalışmalar ve dar alanda çift kale maç yapıldı. A Milli Takım, yarın basına açık olarak yapacağı idmanla Avusturya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Türk sporcular, 18'inci CMAS Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın İtalya'da düzenlenen ikinci ayağında 3 altın, 7 madalya elde etti. Bakırköy Ataspor Kulübü ve İstanbul Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nün yüzücüleri, Lignano Sabbiadoro kasabasında gerçekleştirilen mücadelede yer aldı. Türk sporcuların elde ettiği derecelerle takım sıralamaları da belirlendi.
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