Efeler 09 SFK, Silifke'yi 3-1 mağlup ederek mutlu - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Silifke'yi 3-1 mağlup ederek mutlu

Efeler 09 SFK, Silifke\'yi 3-1 mağlup ederek mutlu

Efeler 09 SFK teknik direktörü Veyis Kanber, Silifke galibiyetinin ardından takımının performansından memnun olduğunu belirterek, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kanber, oyuncularının üstün futbol sergileyerek maçı 3-1 kazandığını ve tüm Silifke tribünlerinin alkışlarını aldıklarını ifade etti. Yoluna devam edeceklerini ve emeği geçen herkesi kutladığını dile getirdi.

25.03.2024 07:53  Güncelleme: 07:54
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Efeler 09 SFK teknik Direktörü Veyis Kanber, 3-1'lik Silifke galibiyetinin ardından kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Efeler 09 SFK Tenik Direktörü Kanber yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de güzel bir zeminde ve dolu tribünler önünde geri düşmemize rağmen, oynadığımız üstün futbol ile maçı 3-1 kazanmasını bildik. Oyuncularımız, göstermiş oldukları performans ile maç sonunda tüm Silifke tribünlerinin alkışlarını aldılar. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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