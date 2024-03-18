Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: Mağlubiyet için üzgünüz

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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Ergene Velimeşe Spor mağlubiyetinin ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını açıkladı.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Kanber yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Üstün oynamamıza rağmen golü getirecek pozisyonlarda başarılı olamadık. Şimdiye kadar mevcut şartlarda takım olarak nasıl gayret gösterdiysek bundan sonraki süreçte de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kalan beş maçımızı en iyi şekilde oynayıp Play-Off'ta daha iyi bir sıralama avantajı için uğraşacağız. Silifke Belediyespor deplasmanında bu maçı telafi etmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - AYDIN