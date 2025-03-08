Efeler 09 SK, Osmaniyespor\'a Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup 23. hafta mücadelesinde Efeler 09 SK, evinde Osmaniyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Eren Gökmen, Berkay Salman Emrah Altındağ
Sportif Efeler 09 SK: Kemal Mert, Furkan (Hakan Can dk. 59), Gökberk (Erdem dk. 71), Berat (Cengizhan dk. 71), Muhammet (Enes dk. 82), Sabutay, Yiğithan, Abdullah, Caner (Burak dk. 82), Emre, Nurettin
Osmaniyespor FK: Numan, Birkan, İbrahim, Erdi, Gürcan, Utku, Muhammed (Sadi dk. 82), Emirhan (Selahattin dk. 90+2), Erhan, Oğuzhan (Halil dk. 82), Mehmet (Yasin dk. 67)
Goller: Nurettin (dk. 36) (Efeler 09), Utkun (dk. 43 pen.), Mehmet (dk. 59) (Osmaniyespor)
Kırmızı kart: Utku (dk. 76) (Osmaniyespor)
Sarı kartlar: Gürcan (Osmaniyespor), Sabutay, Muhammet (Efeler 09) - AYDIN
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