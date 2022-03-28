Efeler Ligi: Arkas Spor: 3 Halkbank: 1 - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi 25. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas Hoag, Lagumdzija Mirza, Burutay Subaşı, Mcdonnel Daniel, Cengiz Mustafa (Batuhan Avcı, Burak Çevik, Ali Enis, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş, da Silva, Erhan Hamarat, Caner Dengin)
Halkbank: Selçuk Keskin, Vigrass Graham, Bruno Nicolas, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Fernando Ramos (Arslan Ekşi, Vucicevic, Caner Ergül, Furkan Aydın, Abdullah Çam, Bayram Efe)
Setler: 25-20, 17-25, 25-19, 25-23
Süre: (26', 28', 31', 33') (118 dakika) - İZMİR
Kaynak: İHA
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