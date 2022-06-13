Altekma'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun son 2 sezon İtalya A2 Ligi'nde Kemas Lamipel Santa Croce takımında forma giydiği ve geçen sezon ligin en skorer oyuncusu olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Efeler Ligi ekibi Altekma, Brezilyalı Wallyson'u transfer etti - Son Dakika

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