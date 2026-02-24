Efeler Ligi'nde 21. Hafta Maçları

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları, yarın ve 26 Şubat Perşembe günü yapılacak.
Ligde 21. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
15.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Gaziantep Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şahinbey)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Altekma-Gebze Belediyespor (TVF Atatürk)
26 Şubat Perşembe:
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu İstanbul Gençlikspor, haftayı maç yapmadan geçecek.
