İzmir\'de \'Efeler Yolu Ultra Trail\' heyecanı başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'de ilk gün yarışları olan 50K ve 30K etapları tamamlandı. 8 ülkeden 264 sporcunun katıldığı zorlu maratonda ilk günün galipleri belli oldu.

İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından Ödemiş Kaymakamlığı, Ödemiş Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'de mücadele başladı. İzmir'in doğal güzellikleri ile tarihi mirasını aynı rotada buluşturan organizasyonun ilk gününde 50K ve 30K yarışları gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Ödemiş'in tarihi Birgi Mahallesi'nden başlayan etapların startını İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan ve Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan verdi.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere'den toplam 264 sporcunun katıldığı etkinlikte yarışmacılar; dağ yolları, tarihi patikalar ve doğal parkurlarda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

İlk günün galipleri belli oldu

Zorlu geçen Efeler Yolu Ultra Trail'in 50K'lık parkurunda erkeklerde Güngör Özege 06.28.56'lık derecesiyle, kadınlarda Beyza Güzel 07.15.41'lik derecesiyle birinci oldu. 30K'lık parkurda ise erkeklerde Fatih Topçu 03.36.51'lik derecesiyle, kadınlarda Itır Atadiyen 04.22.46'lık derecesiyle zirvede yer aldı.

Yarın 15K ve 5K koşulacak

Tarihi Birgi'de gerçekleştirilen dev organizasyon, yarın yapılacak kısa etap yarışlarıyla devam edecek. Etkinlik kapsamında 15K parkuru saat 09.00'da, 5K parkuru ise saat 10.00'da start alacak. Heyecan dolu yarışların ardından aynı gün saat 12.00'de düzenlenecek törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek. - İZMİR